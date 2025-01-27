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Bursa’da deprem! Sarsıntı anı kamerada!
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Bursa'da deprem! Sarsıntı anı kamerada!

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 15:28

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe sebep oldu. Özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta yakınları arasında büyük korku yaşandı. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreliğine dışarıda toplandı.

Bursa'da öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Nilüfer ilçesindeki deprem özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları arasında paniğe yol açtı. Deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı.
Deprem anında binalarda bulunanlar kendilerini dışarıya attılar. Sarsıntı en çok Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını etkiledi. Vatandaşlar acil önünde kısa süreli toplandılar.

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde eğitim kurumlarının bulunduğu binadakiler de kendilerini dışarı attılar. Bir eğitimci kedilerini de alıp dışarıya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar hemen kendisini dışarıya attılar.

Paniğin geçmesiyle vatandaşlar yeniden evlerine ve işyerlerine girdiler

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