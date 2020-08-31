Haberler Video Haber Videoları Bursa Gemlik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu

Bursa Gemlik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu

Bursa Gemlik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde tekne alabora oldu
31.08.2020 10:43

Son dakika haberine göre, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında bir tekne alabora oldu. Denize düşen kaptanın yardımına vatandaşlar koştu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında bir tekne alabora oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Denize düşen kaptanın yardımına vatandaşlar koştu. Sudan çıkarılarak başka bir tekneye alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Videoları