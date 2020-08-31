Muharrem İnce CHP yönetimine karşı harekete geçti

31.08.2020 09:49

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce harekete geçti. Terör örgütleriyle iltisaklı isimleri parti yönetimine alan ve bununla sınırlı kalmayıp parti tüzüğünü de hiçe sayarak karanlık ajandasıyla CHP’yi savrultan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İnce’nin başlattığı hareket ete kemiğe büründü. CHP'nin 37.Olağan Kurultayı sonrası gemileri yakan Muharrem İnce’nin, 4 Eylül’de Sivas’a gideceği bildirildi. Takvim.com.tr İnce’nin Sivas’a gideceği otobüslere ulaştı.

Terör örgütleriyle kol kola giren ve buna karşı çıkanları partiden uzaklaştıran Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine kazan kaldıran CHP'li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başlattığı "1000 Günde Memleket Hareketi"nin ilk durağı Sivas olacak. İnce, 4 Eylül Cuma günü Sivas'a gidecek.

CHP YÖNETİMİNDEN DAHA GÜÇLÜ

Son dönemde Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunuyordu. CHP'nin 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, partisinden 8 puan yüksek oy almıştı. Öte yandan İnce, parti yönetiminin küstürdüğü isimlerle beraber çalışmalarını sürdürüyor.

OTOBÜSÜNÜ SÜSLEDİ

İnce, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacaklarını açıklamıştı. İnce'nin fotoğraflarıyla ve hareketinin adıyla süslenen otobüse takvim.com.tr ulaştı.

TAKVİM.COM.TR / ÖZEL