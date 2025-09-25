Burdur'da orman yangını

Ağlasun'a bağlı Mamak köyü Belen mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını başladı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağlasun ve Bucak belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi.

Jandarma, polis ve zabıta ekipleri de bölgeye gelerek önlem aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.