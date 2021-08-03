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TOMA'lar görevde! Manavgat Senir'de alevlere 'TOMA'lı müdahale!

TOMA'lar görevde! Manavgat Senir'de alevlere 'TOMA'lı müdahale!
03.08.2021 14:44 - Son Güncelleme: 03.08.2021 14:44
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TOMA'lar görevde! Manavgat Senir'de alevlere 'TOMA'lı müdahale! Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü de destek veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, TOMA'ların yangınlara müdahale ederken çekilen görüntü ve fotoğrafları Twitter'dan paylaşılarak, "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında. Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" denildi. A Haber Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik alevlerle mücadele eden TOMA'ların yangına müdahale ettiği anları ekrana yansıtırken yangınla mücadeleye dair ayrıntılı bilgiler aktardı.


Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından 145'i kontrol altına alınırken, 4 ildeki 9 yangına ise müdahale sürüyor. Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü de destek veriyor.

Bu kapsamda, çok sayıda TOMA yangın bölgelerine sevk edildi. TOMA'lar ile yol kenarından yangınlara müdahale edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, TOMA'ların yangınlara müdahale ederken çekilen görüntü ve fotoğrafları Twitter'dan paylaşılarak, "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında. Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" denildi.

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