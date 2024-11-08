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BUCAK KAZA HABERİ: Antalya-Isparta yolunda zincirleme kaza:2 ölü!
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BUCAK KAZA HABERİ: Antalya-Isparta yolunda zincirleme kaza:2 ölü!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 16:06

Burdur’un Bucak ilçesi, Çamlık Köyü Kocabel mevki Antalya- Isparta karayolu üzerinde TIR ile 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesi, Antalya-Isparta yolu üzerinde tır ile 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 14.20 sıralarında Bucak ilçesi, Çamlık Köyü Kocabel mevki Antalya- Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan ilgiye göre, 32 HV 864 plakalı otomobil ile 07 AGN 307 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Ardından tır 07 BDT 469 plakalı araç ve 07 AYA 894 plakalı araçlarla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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