Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce Siyaset Meydanı'na katıldığı ortaya çıktı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Olayların yankıları sürerken Prof. Dr. Melih Bulu'nun 22 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken Siyaset Meydanı programına katıldığı ortaya çıktı. Programda konuşan Bulu, "Bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Yani bizim gençler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.