Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu: Neden istifa edeyim?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, özel bir TV kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bulu, istifa çağrılarına ise "Neden istifa edeyim, zaman içinde birbirimizi tanıdıkça, verimli çalışacağımızı göreceğiz" sözleriyle yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne bir dönem AK Parti'den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması tepkilere neden oldu.

Atamaya yönelik protestolarda 17 kişi gözaltına alındı. Melih Bulu, atamanın siyasi olduğuna yönelik eleştirilere Habertürk TV'de yanıt verdi.

Bulu, "Aslında söyleyeceklerim insanları şaşırtacak ama ben siyasete ODTÜ de CHP'de, eski SHP'ydi o zaman, belediye başkanı Ali Dinçer yardımcı istedi, öyle siyasete başladım" dedi.

Protestolar sırasında öğrencilerin kullanıldığını belirten Bulu, "Bazı örgütlerin mensupları var. Öğrenciler kullanıldı, öğrenciler her türlü protestoyu yapabilir ama öğrenci olmayanları almayın talimatını verdim" diye konuştu.

"BENİM TALİMATIM DEĞİL..."

Bulu, üniversitenin kapısına kelepçe takılması ile ilgili ise "Kapı kırık olduğu için polis kelepçesi ile kapatıldı. Benim talimatım değil, polis amiri öyle bir pratik çözüm bulmuş" yorumunu yaptı.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Polisin kampüse girmediğini sadece öğrenci olmayanların girişini engellediğini belirten Bulu, istifa çağrılarına ise "Neden istifa edeyim, zaman içinde birbirimizi tanıdıkça, verimli çalışacağımızı göreceğiz" sözleriyle yanıt verdi.

"HERKESE BİR OY VEREREK REKTÖR SEÇEMEZSİNİZ"

Bulu, üniversiteye daha önce de Boğaziçi dışından rektör ataması yapıldığını belirtti. "Ama daha da önemlisi ben Boğaziçiliyim. Doktoramı Boğaziçi'nde yaptım" diyen Bulu, atama sistemine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hocalar oy verecek rektör seçilecek diye birşey yok, her yerde atanıyor. Bir kurumu yönetecek kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan yöntem değil, demokrasi çok doğru bir yöntem ama ama herkese bir oy vererek rektör seçemezsiniz."