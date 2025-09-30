PODCAST CANLI YAYIN

Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama

Ankara’da bir villadan çelik kasa çalan 3 kişi, içlerinden birinin kolundaki beyaz saatten yola çıkılarak yakalandı. Kolunda saat olan şüphelinin, bir gün önce eve eşya taşıdığı, plan yapıp arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Çankaya ilçesinde 27 Eylül günü maskeli 2 kişi, üzerinde dikenli teller olan duvardan atlayıp villanın bahçesine girdi. Villanın camını kırıp içeri giren şüpheliler, yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki çelik kasayı alıp kaçtı. Site görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, kısa sürede izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, bir gün önce villaya eşya taşındığını belirledi. Eşya taşıyan kişilerden birinin kolundaki beyaz saat, görüntülerdeki bir şüphelinin kolundaki saatle eşleşti. Bu detay üzerinden kimlikleri tespit edilen F.Y., M.B. ve O.B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Kolunda saat olan şüphelinin, bir gün önce eve eşya taşıdığı, arkadaşlarıyla birlikte plan yapıp, soygunu gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

