PODCAST CANLI YAYIN
Bingöl'de bıçaklı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı! Madde bağımlısı katilin yakalanma anı kamerada! | Son dakika cinayet haberi...
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 13:03

Bingöl'de bıçaklı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı! Madde bağımlısı katilin yakalanma anı kamerada! | Son dakika cinayet haberi...

Bingöl bıçaklı saldırı haberi.... Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde madde bağımlısı bir şüpheli elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı. Sokak ortasında yaşanan dehşet sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 vatandaş ise yaralandı. Vahim saldırı sonrası olay yerinden kaçan madde bağımlısı katilin yakalanma anı kameralara yansıdı. İşte Bingöl'de yaşanan vahşi cinayete dair olay yerinden gelen son dakika görüntüleri...

Bingöl'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun (19), tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere bıçakla saldırdığı olayda, ölü sayısı 4'e çıktı. Hastanede tedaviye alınan 7 yaralıdan Fikri Carfi ve Özcan Aydın da yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. Madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Zazaoğlu, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda 9 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Burhanettin Budancamanak (85) ile Erdal Çaparlar (45) doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Emir Can Zazaoğlu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Zazaoğlu, dün akşam saatlerinde işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Erdal Çaparlar'ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ekrem Burhanettin Budancamanak'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus'a götürülüp defnedileceği bildirildi.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Fikri Carfi ve Özcan Aydın da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Carfi ve Aydın'ın cenazeleri otopsi için morga götürülürken, yaralılar Niyazi Y., Yılmaz Ç., Hasan B., Ahmet G. ve Sezer T.'nin tedavileri sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
BİNGÖL SALDIRI HABERİ: Madde bağımlısı dehşet saçtı: 4 ölü 5 yaralı | (Olay anı görüntüsü) Bingöl son dakika ölüm haberleri!
25.07.2024Perşembe
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hayvan katliamı algısı doğru değil!
24.07.2024Çarşamba
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'a salvo: Turistik geziye gelsin
24.07.2024Çarşamba
Başıboş köpek yasası! Başkan Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermesin!
24.07.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı: En kötü geride kaldı | Yunanistan'ı takipteyiz | CHP'ye emekli ayarı: Borcunuzu ödeyin
24.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Bingöl’de yaşanan dehşetin boyutu büyüyor; Ölü sayısı 4’e yükseldi 02:15
Bingöl'deki dehşette ölü sayısı artıyor
25.07.2024Perşembe
Mersin sonrası Ağrı’da da skandal! Bebek katili Öcalan’ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada 00:20
Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada
25.07.2024Perşembe
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun 01:26
Başkan Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu!
25.07.2024Perşembe
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi! Trump rövanşından neden vazgeçti? Kamala Harris’e övgü yağdırdı 10:50
Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ulusa seslendi!
25.07.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA