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Bingöl'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı! Madde bağımlısı katilin yakalanma anı kamerada! | Son dakika cinayet haberi...
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 17:23

Bingöl'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı! Madde bağımlısı katilin yakalanma anı kamerada! | Son dakika cinayet haberi...

Bingöl bıçaklı saldırı haberi.... Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde madde bağımlısı bir şüpheli elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı. Sokak ortasında yaşanan dehşet sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 vatandaş ise yaralandı. Vahim saldırı sonrası olay yerinden kaçan madde bağımlısı katilin yakalanma anı kameralara yansıdı. İşte Bingöl'de yaşanan vahşi cinayete dair olay yerinden gelen son dakika görüntüleri...

Bingöl'de madde bağımlısı şüphelinin, 2 kişiyi öldürdüğü 7 kişiyi de yaraladığı olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin, alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen kişinin arkasından yaklaşıp, sırtından bıçaklıyor. Aldığı bıçak yarasıyla yere düşen kişi, ardından ayağa kalkarak büfeye sığınıyor. Saldırgan daha sonra bölgeden ayrılıyor.

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olayın görgü tanığı taksi şoförü Mahir Celayir, "Bu kişi madde bağımlısı, önüne geleni tek tek bıçakladı. Sonra bir büfeye girdi. Malzeme almak isteyen birkaç kişiyi de burada vurmuş. Biz yetişene kadar adam kaçtı, gitti. Sonra emniyet güçlerimiz su deposu mevkiinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğunu, daha önce cezaevine girip çıktığını, bir süre önce de yanlışlıkla bir kadını ezdiğini biliyoruz. 3-5 gün önce cezaevinden çıkmış" dedi

SIRADAKİ VİDEO
BİNGÖL SALDIRI HABERİ: Madde bağımlısı dehşet saçtı: 2 ölü 7 yaralı | (Olay anı görüntüsü) Bingöl son dakika ölüm haberleri!
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