Bill Gates koronavirüsü yıllar önceden biliyor muydu? 18.03.2020 10:15

Koronavirüsle mücadele eden dünya, 5 yıl önce çekilen bu videoyu konuşuyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs tehdidinin gelişini öngörmüş müydü? Gates, 2015 yaptığı bir TED konuşmasında, dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmıştı. Ve “Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse, bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti.

Dünyayı esir alan koronavirüs, binlerce kişiyi öldürürken milyonlarca kişiyi de tehdit ediyor. Virüsün kaynağı hala tartışıladururken, sosyal medya

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 5 yıl önce sarf ettiği sözleri konuşuyor!



VİRÜSÜ ÖNCEDEN BİLDİ Mİ?

Gates, 2015 yaptığı bir TED konuşmasında, dünyayı bir sonraki büyük salgına karşı uyarmıştı. Ve "Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse, bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti. Gates'in bu sözleri "Virüs önceden biliniyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.



