Korona Türkiye son dakika: Çin'de son 8 bin 600 Koronalı hasta kaldı. Şimdiye kadar 68 bin coronalı hasta iyileştirildi. Çin ilacı ya da aşısını buldu fakat dünya ile paylaşmıyor olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 -29 yaş grubu için yüzde 0.4. İstatistiklere bakıldığı zaman koronavirüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grubu ise 10-19 , 20-29 ve 20-39 yaş grupları. Söz konusu rapora göre, bu yaş gruplarında koronavirüs kapan ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0.2. Başka bir deyişle bu yaş gruplarında koronavirüs kapan her 1000 kişiden 2'si hayatını kaybetti.