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Korona son dakika: 68 bin Koronalı hastayı iyileştirdi! Tedavisini söylemiyorlar mı?

Korona son dakika: 2019'da tarafından açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden 73 gün geçti. Salgın ilk olarak 'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkarken, kısa süre zarfında dünyadaki birçok ülkeye hızla yayıldı. 100 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs 4 bin 284 kişinin hayatına mal oldu. Türkiye'ye de bulaşan virüste her geçen gün sayı artmaya devam ederken Çin yayımladığı veriler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.

  • Sağlık
  • 17.03.2020 17:56
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:29
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68 bin Koronalı hastayı iyileştirdi! Tedavisini söylemiyorlar mı?

Korona Türkiye son dakika: Çin'de son 8 bin 600 Koronalı hasta kaldı. Şimdiye kadar 68 bin coronalı hasta iyileştirildi. Çin ilacı ya da aşısını buldu fakat dünya ile paylaşmıyor olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan veriler üzerine oluşturulan rapora göre, bu oran 60 - 69 yaş grubu için yüzde 3.6, 50 - 59 yaş grubu için 1.3, 20 -29 yaş grubu için yüzde 0.4. İstatistiklere bakıldığı zaman koronavirüs nedeniyle ölüm oranın en az görüldüğü yaş grubu ise 10-19 , 20-29 ve 20-39 yaş grupları. Söz konusu rapora göre, bu yaş gruplarında koronavirüs kapan ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0.2. Başka bir deyişle bu yaş gruplarında koronavirüs kapan her 1000 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

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