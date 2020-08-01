A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tatilcileri canlı yayında uyardı. İlhan, koronavirüsün su yoluyla daha kolay bulaştığına dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan tatilcilere koronavirüs uyarısı
01.08.2020 01:29
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan tatilcilere koronavirüs uyarısı
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