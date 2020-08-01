Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Hülya Koçyiğit'ten Kurban Bayramı mesajı!

01.08.2020 05:27

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan ve güzelliğiyle adından söz ettiren Hülya Koçyiğit'ten Kurban Bayramı mesajı geldi. A Haber'de ekranlara gelen Memleket Meselesi adlı programın konuğu olan Koçyiğit, "Bu mübarek Kurban Bayramı bütün dünyaya uğurlu gelsin inşallah. Şiddet bitsin, sevgi çoğalsın, birlikte hep beraber şarkılar söyleyebildiğimiz, birbirimizi kucakladığımız, birbirimize seni seviyorum diyebildiğimiz güzel günler getirsin." açıklamasında bulundu.