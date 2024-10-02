SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ailesine konum atıp kaybolan şahıs 8 saat sonra ağaçlık alanda bulundu
Haberler Haber Videoları

Ailesine konum atıp kaybolan şahıs 8 saat sonra ağaçlık alanda bulundu

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 23:28 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 23:33

Avcılar'da evden çıkıp babasına canlı konum attıktan sonra kaybolan ve aracında kan izlerine rastlanan adam, arama kurtarma çalışmaları sonucu Başakşehir'de ağaçlık alanda sağ olarak bulundu.

AVcılar'da bir şahıs ailesine konum attıktan sonra ortalıktan kaybolu. Aracında da kan bulunan şahıstan bu saate kadar haber alınamamıştı. Edinilen bilgiye göre, sabah 31 AGY 930 plakalı aracıyla evden çıkan ve Başakşehir Şamlar Mahallesi'ne gelen Dursun Uçan (33), babasına canlı konum attıktan sonra kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunun ardından polis çalışma başlatmış ve polis, AFAD, itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Köpek ve dron yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışma başlatan ekipler, Sazlı Dere etrafını didik didik aradı. 8 saat süren çalışmalar sonrasında Dursun Uçan, aracından 4 kilometre uzakta arama çalışmalarına katılan arkadaşı tarafındın bulundu. Uçan, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Dursun Uçan'ı bulan Kadir Çiftçi isimli vatandaş, "O yol kenarında yürüyordu, biz eve gidiyorduk. O esnada Dursun abiyi fark ettik. Hemen peşinden koştuk, üstü başı yırtılmıştı ve üzerinde kan vardı. Yaklaşık 4 kilometre uzakta bulduk kendisini. Kendisinin arandığının farkında değildi muhtemelen, zaten kendinde değildi. Ambulansa aldılar ama sağlık durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Kontrolden çıkan tır refüjü aşıp karşı şeritteki otomobile çarptı: 1 ölü
02.10.2024Çarşamba
Güpegündüz cinayet işlemişti, saatler içerisinde yakalandı
02.10.2024Çarşamba
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
02.10.2024Çarşamba
3 milyon 804 bin makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
02.10.2024Çarşamba
Çanakkale'ye şehit ateşi düştü
02.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İran İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı! İsrail toprakları böyle vuruldu 02:05
İsrail toprakları işte böyle vuruldu
01.10.2024Salı
Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı... 01:44
Katharina Amalia'yı hangi futbolcu çağırdı?
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği roketler İsrail’in hava üssünü vurdu! O anlar kamerada 00:39
İran'ın ateşlediği roketler İsrail'in hava üssünü vurdu!
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar araç kamerasında 00:14
Panik anları araç kamerasında
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA