Ailesine konum atıp kaybolan şahıs 8 saat sonra ağaçlık alanda bulundu

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 23:28 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 23:33

AVcılar'da bir şahıs ailesine konum attıktan sonra ortalıktan kaybolu. Aracında da kan bulunan şahıstan bu saate kadar haber alınamamıştı. Edinilen bilgiye göre, sabah 31 AGY 930 plakalı aracıyla evden çıkan ve Başakşehir Şamlar Mahallesi'ne gelen Dursun Uçan (33), babasına canlı konum attıktan sonra kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunun ardından polis çalışma başlatmış ve polis, AFAD, itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Köpek ve dron yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışma başlatan ekipler, Sazlı Dere etrafını didik didik aradı. 8 saat süren çalışmalar sonrasında Dursun Uçan, aracından 4 kilometre uzakta arama çalışmalarına katılan arkadaşı tarafındın bulundu. Uçan, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dursun Uçan'ı bulan Kadir Çiftçi isimli vatandaş, "O yol kenarında yürüyordu, biz eve gidiyorduk. O esnada Dursun abiyi fark ettik. Hemen peşinden koştuk, üstü başı yırtılmıştı ve üzerinde kan vardı. Yaklaşık 4 kilometre uzakta bulduk kendisini. Kendisinin arandığının farkında değildi muhtemelen, zaten kendinde değildi. Ambulansa aldılar ama sağlık durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.