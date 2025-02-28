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Beyhan Goldman Benardete cenaze töreni!
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Beyhan Goldman Benardete cenaze töreni!

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 18:35

Bodrum'da hayatını kaybeden iş insanı ve golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete, Bebek Hümayun-u Abad Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende, golfe olan tutkusunu simgeleyen golf sopası ve golf topu tabutunun yanında yer aldı. Törene, eşi Adil Benardete, çocukları Adil Benardete, Rainer Goldman ve çok sayıda iş insanı katıldığı törenin ardından Beyhan Goldman Benardete, Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

Muğla'daki evinde hayatını kaybeden iş insanı ve golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'da evinde ölü bulunan golf sporcusu ve Türkiye'nin ilk golf hocalarından Beyhan Goldman Benardete (61) için Bebek Hümayun-u Abad Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun yanında golf sopası(club) ve golf topu bırakıldı. Törene, eşi Adil Benardete, çocukları Adil Can Benardete, Rainer Goldman, eski Başbakan Yardımcılarından Hüsamettin Özkan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay ve Erdoğan Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanları Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu, sanatçı Hülya Avşar ile çok sayıda iş insanı katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Beyhan Goldman Benardete Silivrikapı Mezarlığı'na toprağa verildi.

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