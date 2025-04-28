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Beşiktaş’ta kiralık ev mezara döndü: 1 aydır kayıp emlakçı asılı halde bulundu!
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Beşiktaş’ta kiralık ev mezara döndü: 1 aydır kayıp emlakçı asılı halde bulundu!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:37:46

Kiralık evi göstermek için girdi, bir daha çıkamadı. Beşiktaş’ta 27 yaşındaki emlakçı Muhammet Yahya Karakurt, bir aydır asılı halde kaldığı dairede ölü bulundu. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmazken, genç adamın borçları olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta emlak sektöründe çalışan 27 yaşındaki Muhammet Yahya Karakurt, yaklaşık bir ay önce kiralık bir daireyi göstermek için girdiği evde ölü bulundu. Genç adamın cesedine, ev sahibi tarafından kapı açılamayınca çağrılan ekiplerin içeri girmesiyle ulaşıldı. Olay yerine gelen polis, Karakurt'un bir odada asılı halde olduğunu belirledi.

Olay, Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, emlakçı Muhammed Tarık A.'nın yanında çalışan Karakurt, ev sahibi Melek I.'dan aldığı anahtarla, yaklaşık bir ay önce kiralık daireyi göstermek için eve gitti. Ancak o günden sonra ailesi kendisine bir daha ulaşamadı. Ailesi, kayıp başvurusunda da bulunmadı.

Bir ay sonra tekrar daireyi kiralamak isteyen ev sahibi Melek I., kapıyı yedek anahtarla açamayınca şüphelendi. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Eve giren ekipler, Karakurt'un asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedin çürümeye başladığı tespit edildi.

Yapılan ilk incelemelere göre Karakurt'un ölümünün üzerinden yaklaşık bir ay geçtiği değerlendiriliyor. Gencin bir süredir borçları olduğu öğrenilirken, cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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