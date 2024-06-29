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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024, 20:52 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 20:52

Berat Albayrak NUN Okulları mezuniyet töreninde konuştu: Malcolm X örneği!

2023-2024 eğitim öğretim dönemini başarıyla geride bırakan NUN Okullarında mezuniyet sevinci yaşandı. Törende konuşma yapan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Albayrak; ''Malcolm X’in çok güzel bir sözü var; Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli. Girdiğiniz her mecliste İnşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin. Rabbim İnşallah bulunduğunuz ortamları hakkı, adaleti, güzelliği ve iyiliği emredenlerden olmayı nasip etsin." dedi.

NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aralarında Başkan Erdoğan'ın torunu, Ahmet Akif Albayrak'ın da bulunduğu öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Törende konuşma yapan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Albayrak şunları söyledi: "Çok zor bir dünya ile kültürel anlamda manevi anlamda bir medeniyet sorgulamasının olduğu dünya ile muhatabız. Birçok medeniyetin yıkıldığı yok olduğu tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım. O da şudur; Bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı hakikate karşı kör sağar olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü var; Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli. Girdiğiniz her mecliste İnşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin. Rabbim İnşallah bulunduğunuz ortamları hakkı, adaleti, güzelliği ve iyiliği emredenlerden olmayı nasip etsin."

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