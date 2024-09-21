Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 16:02

Kaza, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki T. yönetimindeki otomobil ile M.E. idaresindeki belediye otobüsü yandan çarpıştı. Otomobil belediye otobüsü ile demir bariyerler arasında kalırken araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarark sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.