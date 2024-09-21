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Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 16:02

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki T. yönetimindeki otomobil ile M.E. idaresindeki belediye otobüsü yandan çarpıştı. Otomobil belediye otobüsü ile demir bariyerler arasında kalırken araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarark sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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