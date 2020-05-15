Bedelli askerlik ve terhisler ne zaman başlıyor! Bakan Akar açıkladı

15.05.2020 16:06

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, terhis ve celp süreçleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler. Terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak. Bedelli statüsünde herhangi bir değişiklik yok 20 Haziran'dan itibaren celpleri başlayacak.'' dedi.