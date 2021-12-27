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BDDK'dan İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'dan İYİ Partili Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu
27.12.2021 20:08

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Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın "Bu bir alım fırsatıdır. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti. Başkan Erdoğan ,"Merkez Bankası'na zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler." dedi. Bu gelişme sonrası BDDK'dan bir açıklama daha geldi ve suç duyurusunda bulunulanların sayısı 26'ya çıktı. İşte o isimler...

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