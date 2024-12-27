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BBC, Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı!
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BBC, Erdoğan'ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı!

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 19:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında yaptığı terörle mücadele vurgusunu çarpıtarak, sanki Kürtleri hedef alıyormuş gibi servis eden BBC Persian, büyük bir skandala imza attı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu çarpıtmayı sert bir şekilde yalanladı.

BBC'nin İran'da yayın yapan BBC Persian hesabı Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak büyük bir skandala imza attı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN BAŞINI EZMEKTE KARARLIYIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2024 tarihli AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında, "DEAŞ ve PKK başta olmak üzere her iki ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya kendileri silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İNGİLİZ BBC'NİN İRAN SERVİSİ ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTI

BBC İran servisi ise bu sözleri çarpıtarak Başkan Erdoğan sanki Kürtleri hedef alıyormuş gibi takipçilerine sundu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile provokasyonu sert bir dille yalanladı.

BBC'den Acem oyunu! Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıttı (Ekran görüntüsü)

"ORTAYA ATILAN ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasının çarpıtılarak servis edildiği tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2024 tarihli AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında, 'DEAŞ ve PKK başta olmak üzere her iki ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Bölücü caniler ya kendileri silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler' ifadelerini kullanmıştır."

"Cumhurbaşkanımız bu açıklamasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiş ve Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı bir tutum sergileyeceğini vurgulamıştır. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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