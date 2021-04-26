Bayramda tam kapanma açıklaması! Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı?

Son dakika haberi! Türkiye'nin gözü Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar, bugün yapılacak kabine toplantısında masada olacak. Kısmi kapanmanın Ramazan boyunca devam etmesine kesin gözüyle bakılırken Ramazan Bayramı'nı da içine alan bir tam kapanma olup olmayacağı bugün belli olacak? Peki, tam kapanmada hangi tedbirler alınacak? Hangi işletmeler açık olacak? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği o soruların cevabı.

Kritik tam kapanma gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs mücadelesine ilişkin önemli kararlar alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ile gerçekleşecek ve sonrasında değerlendirmelerle sürecek olan kabine toplantısı ardından alınan kararları açıklayacak. İl il risk haritası ve renk haritasının masada olacağı kabinede Türkiye'de 81 il için merak konusu olan ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 3 haftalık tam kapanma konusu karara bağlanacak. Onay alırsa bu süreçte kamu ve özel işyerleri kapalı kalacak. Gıda hizmetleriyle alakalı iş yerleri açık olacak.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA KARARLAR AÇIKLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.