24.09.2020 15:24

Acun Ilcalı'nın Tv8 kampanasından sonra Selçuk Bayraktar 'da bir açıklamada bulundu ve gençlerin geleceği için hediye laptop ve tablet dağıtılacağını söyledi. Yapılan bağışlarla birlikte 81 bin adet toplandı ve ihtiyaç sahiplerine verilecek. BAYKAR bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet nasıl alınır? Pandemi süreci ile birlikte eğitim hayatına ara verilmişti. BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar uzaktan eğitimi desteklemek için bedava tablet dağıtılacağını duyurdu. BAYKAR bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet nasıl alınır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar bir son dakika açıklaması yaptı.

Bayraktar yaptığı açıklamada, başlatılan kampanyada 81 bin bilgisayar ve tablet toplandığı ve bu bilgisayar ile tabletlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağına yer verildi. BAYKAR bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet nasıl alınır? 2020'nin başlarında ortaya çıkan covid-19 virüsü nedeni ile uzaktan eğitim ile bitirilen eğitim döneminin ardından. Eğitimden geri kalınmaması için yeni dönem için uzaktan eğitim bugün başladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

BAYKAR TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak. Ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.



İşte Bayraktar'ın yaptığı paylaşımlar:

BAYKAR

Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için.

BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz.

Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla..

TUSAS

#TEKNOFEST paydaşları olarak başlattığımız kampanyaya @TUSAS_TR 'den 5.000 tablet...Alkışlama işaretiAlkışlama işaretiAlkışlama işareti

Şimdiden öğrencilerimiz için 10.000 adet tablete ulaştık.

ROKETSAN

#TEKNOFEST paydaşları olarak başlattığımız kampanyamıza @Roketsan 'dan da destek.Alkışlama işareti

Toplamda 11.000 tablete ulaştık...

ASELSAN

Ve @Aselsan 'dan da öğrenci kardeşlerimize 5000 tablet.Alkışlama işaretiAlkışlama işaretiAlkışlama işareti

Toplamda 16000 tablete ulaştık!

HAVELSAN

@HAVELSAN de aramıza katıldı. Öğrencilerimize 1000 adet tablet hediye ediyor.

17000 tablete ulaştık..

STM DEFENCE

@STMDefence da kampanyamıza omuz verdi. Çğrencilerimize 1000 tablet daha hediye geldi.

18000 e ulaştık. 20000 e az kaldı.

TARIM KREDİ

Öğrenci kardeşlerimize @tarimkredi 'den de 1000 tablet.Alkışlama işaretiAlkışlama işaretiAlkışlama işareti

Toplamda 19000 tablet

TÜRKSAT

@Turksat A.Ş'den de tam tamına 1000 tablet. Alkışlama işaretiAlkışlama işaretiAlkışlama işareti ve toplamda 20000 tablet!

1000 tablet de @TEI_TUSAS'dan.

Alkışlama işaretiAlkışlama işaretiAlkışlama işareti

Bu gecenin toplamı #TEKNOFEST2020 paydaşları olarak;

21000 tablet...

TOPLAM 81 BİN

#TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı:

81000

Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLECEK

Toplamda 81 bin bilgisayar ve tablet, ihtiyaç sahiplerine verilecek.

TABLET NEDİR?

Tablet veya bir başka deyişle tablet bilgisayar, ortalama olarak bir kitap büyüklüğünde (7 inç) olan, kablosuz ve birçok bilgisayar işlemini gerçekleştirebilen akıllı cihazlardır. Tabletler bir akıllı telefon üzerinde yapabileceğimiz hemen her şeyi ve daha fazlasını yapmamıza imkan sunarken, bir bilgisayarın işlemlerinin de birçoğunu gerçekleştirmemize yardımcı olabiliyor.

Tabletler günümüzde çoğunlukla kullanıcıların internetten sörf yapmalarına, mail okuyup yazmalarına, kolayca notlar alıp sunumlar hazırlamalarına, sosyal ağ sitelerinde kolayca vakit geçirebilmelerine, film ve müzik dinlemelerine yardımcı oluyor.

İlk olarak üretilen tabletler günümüzde kullandığımız tabletlerden farklı olarak yanında harici bir kaleme yer veriliyordu. Ekran bu kalemin üzerindeki dokunuşları algılayarak kullanılabiliyordu. Bugün ise daha kullanışlı olması nedeniyle modern tabletlerin tümünde dokunmatik ekran düzeni kullanılmaktadır. Dokunmatik yüzeyin yanı sıra tabletin sesini açıp kapatmanıza, ve tuşlarını kilitlemenize yardımcı olan ayrıca fiziki tuşlar da yer almaktadır.