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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 01:59 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 01:59

Battal İlgezdi CHP'deki yönetim krizini itiraf etti: "İstanbul'dan mı Ankara'dan mı yönetiliyor belli değil"

Yerel seçimlere giderayak CHP'deki krizlere bir yenisi daha eklendi. Parti içinde yeniden aday gösterilmeyeceğini öğrenen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" demişti. Yaşananların ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İlgezdi, İmamoğlu ve Özel arasındaki kaosa gönderme yaparak, "Parti buradan mı yoksa Ankara'dan mı yönetiliyor karar versinler" ifadelerini kullandı.

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