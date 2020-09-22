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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü
22.09.2020 22:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasal haklarını koruyacağını belirten Başkan Erdoğan, "Hakkımızı kimseye yedirmeyiz" dedi.


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