Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yasal haklarını koruyacağını belirten Başkan Erdoğan, "Hakkımızı kimseye yedirmeyiz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü
22.09.2020 22:26
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