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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 11:36 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 11:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika haberi! Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alıyor. Şura çalışmaları öncesi YAŞ üyeleri Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel defterini imzaladı. Erdoğan, "Bugün alacağımız kararlarla ordumuzun gücüne güç katacağız" dedi. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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