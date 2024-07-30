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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024, 18:14 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024, 18:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarının parti içinde müzakere edildiğini ifade ederek, "Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz" dedi. CHP'nin Mavi Vatan skandalına da tepki gösteren Erdoğan "CHP Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine Mavi Vatan'a 'masal' diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, gaflettir" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsiz paylaşımlarına da yanıt veren Erdoğan "Kimsenin tehdidine eyvallah etmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık" şeklinde konuştu. Paris 2024 Olimpiyatları açılış törenindeki ahlaksızlığa tepki gösteren Erdoğan, "Torunum bana 'dede gitme dedi orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi. En kısa sürede Papa'yı arayacağım" diye konuştu.

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