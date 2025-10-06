PODCAST
Başkan Erdoğan'ın Bakü'ye ziyaret tarihi netleşti!
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 11:25
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek. Peki, Başkan Erdoğan Azerbaycan'a ne zaman gidecek? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
