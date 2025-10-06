PODCAST CANLI YAYIN
Sirkeci’de feribot dehşeti! Vapura ve iskeleye çarptı – Korku dolu anlar kamerada

Harem-Sirkeci hattında sefer yapan feribot, seyir halindeyken önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Harem-Sirkeci hattında sefer yapan bir feribot, önce bir vapura ardından iskeleye çarptı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansırken, olay yerinde kısa süreli panik yaşandı.

Dümen Arızası Kaza Getirdi

Kaza, saat 10.15 sıralarında Eminönü Sirkeci Vapur İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harem'den Sirkeci'ye sefer yapan Okmeydanı isimli feribot, iskeleye yanaşmak üzereyken dümen arızası yaşadı. Kontrolden çıkan feribot, önce iskelede bağlı bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait BUDO feribotuna, ardından da Sirkeci İskelesi'ne çarptı.

Yolcular Panik Yaşadı, Yaralı Yok

Çarpmanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feribotta bulunan yolcular ve araçlar kısa sürede güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, çarpışmanın etkisiyle iskelede hasar meydana geldi.

Feribot Güvenli Bölgeye Çekildi

Şehir Hatları'na ait Galatasaray isimli feribot bölgeye gönderilerek arızalı feribotun yedeklenmesi sağlandı. Okmeydanı feribotu güvenli bir alana çekilirken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili birimlerin inceleme başlattığı öğrenildi. Ekiplerin teknik arıza ve olası ihmal yönünde araştırma yaptığı belirtildi.

Kaza Anı Kamerada

Feribotun önce BUDO feribotuna, ardından iskeleye çarptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolcuların panik anları ve çarpma sesi net şekilde duyuluyor.

