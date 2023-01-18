Başkan Erdoğan'ı hedef alan karikatür yarışması başlatan İsveç'e kapak niteliğinde yazı!

Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. İsveç, NATO üyeliği için bastırdı! Türkiye, "Terörist besleme" diye uyardı. Ama önce PKK'lılar eylem yaptı. Şimdi de Flamman gazetesi 10 bin kron ödüllü yarışma açtı. Bayrağımızı hedef aldı.







The Economist ise "Erdoğan, Avrupa'ya bağımlı değil" manşetini attı. NATO'nun Ankara'yı kaybetmeyi göze alamayacağını vurguladı! Böylece İsveç ve diğerlerinin neden Türkiye'ye saldırdığı ortaya çıktı!







İŞTE THE ECONOMIST'İN ANALİZİ:

Erdoğan, savaşta denge politikası izledi. Bölgede kendi ağırlığını hissettirdi. Birçok ülke SİHA'ları almak için sıraya girdi. THY ve Türk dizileri de zirvede.