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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Yanlış iş yapıyorsunuz!

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Yanlış iş yapıyorsunuz!
12.09.2020 16:30

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Meis Adası çevresindeki provokatif hamleleri sonrası uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yalnız kalırsınız." ifadelerini kullandı.


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