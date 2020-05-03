Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastaneleri için flaş paylaşım

03.05.2020 11:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yapımına başlanan Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanedeki çalışmaların hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."