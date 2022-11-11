Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde konuştu! VİDEO İZLE

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. Başkan Erdoğan Türk devletleri liderlerine hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız.



Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.



FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI

Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.





Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimize güveniyoruz. Sizlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. 2014 yılından bu yana dünyanın en fazla mültecisine ev sahipliği yapan ülkeyiz.

Ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki başlıkların derinleştirilmesine önem veriyoruz.

Ortak coğrafyamız, stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı küresel düzeyde en başarılı enerji projeleri arasındadır. Enerji alanında teşkilatımız bünyesinde ortak projelere bu nedenle büyük önem atfediyoruz.

Bilimsel çalışmalarımıza hız vermeliyiz.



Ülkelerimizin toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaşmakla birlikte, bu oranı daha yukarıya çekmek temel önceliğimiz olmalıdır.





Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'ne gelişinde Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında, Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Tokayev, solunda ise Mirziyoyev bulundu. Liderler ülkelerinin bayrakları önünde durarak fotoğraf verdi

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI ÖZBEKİSTAN'DA TOPLANIYOR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye üyeler Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan cumhurbaşkanı seviyesinde, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan ise başbakan seviyesinde katılım sağlıyor.

Toplantıda gözlemci ülke Türkmenistan'ı ise Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov temsil ediyor, TDT Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de zirveye iştirak ediyor.

"Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenecek toplantı, TDT'nin gündeminin tartışılacağı, liderlerin bir dizi kararlar alacağı, ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük alanlarındaki TDT projelerine ilişkin çeşitli anlaşmaların ve resmi belgelerin karara bağlanacağı bir platform oluşturacak.

TDT'nin en üst düzey platformu olan Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler, üye ve gözlemci devletler arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin kilit konularını ele alarak, bölge ve ötesindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

SEMERKANT BİLDİRİSİ İMZALANACAK

Teşkilat dönem başkanlığının Türkiye'den Özbekistan'a geçeceği zirve programının kapanışında liderler, TDT Sekretaryasındaki yönetim atamaları da dahil olmak üzere bir dizi kararla Semerkant Bildirisi'ni imzalayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, KATILIMCILARA HİTAP EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

İLK 5 YILLIK UYGULAMA KILAVUZUNU TEŞKİL EDECEK ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.

YEMEĞE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Ebedi Şehir Kompleksi Afrosiyab Salonu'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.





ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün gerçekleştirilecek zirve öncesi Başkan Erdoğan, dün akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Aliyev ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"BU NİŞANI ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK KABUL EDİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Fıkıh ilminin efendisi, aynı şekilde Kütüb-I Sitte birinci sırada yer alan Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden çok çok büyük şeref duyuyorum. Fıkıhta ve hadis ilminde zirve bir isim. Milletim adına bu nişana layık görülmem vesilesiyle gösterilen teveccühe teşekkür ediyorum. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür.

Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Tabii kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. Tabii şimdi İmam Buhari adına üniversitenin burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbn-i Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler, orada çalışma yapmışlardır. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum.

"BİR NUMARALI TABİİ HADİS ESERİ İMAM BUHARİ'NİN ESERİYDİ"

Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nı almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Biz tabii öğrencilik yıllarımızda özellikle İmam Buhari'yi Sahih-i Buhari isimli hadis eseriyle tanıdık. Bir numaralı tabii hadis eseri İmam Buhari'nin eseriydi. Bizim için en önemli kaynak eserdi. Herhangi bir hadis arayacaksak önce İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari eserine bakardık. Tabii şimdi kardeşim burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman inanıyorum ki burası çok ciddi bir ilmi merkez ve bir çekim alanı olacaktır. Çok önemli bir adım attı, kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum sağ olsun.