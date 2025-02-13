Başkan Erdoğan'dan Trump'a Gazze uyarısı: "Yanlıştan dön"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Endonezya basınına konuştu. Trump'ın Gazze'yi tehcir planının dünya barışını tehdit anlamına geldiğini belirten Erdoğan, "Şu anda Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir." dedi. Trump'ın meydan okumalarını doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, "Amerika gibi bir dünya devi bu yanlışlardan süratle döner ve buna göre de dünya barışı kendine bir çıkış yolunu yakalamış olur.” şeklinde konuştu.