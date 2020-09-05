Başkan Erdoğan'dan tedavi gören Atlas'a geçmiş olsun mesajı: Emin ellerdesin

05.09.2020 16:08

Başkan Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından hastanede tedavi gören 8 yaşındaki Atlas Çakır hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yapılan canlı bağlantıda konuşamadığı için el sallayarak teşekkürlerini ileten küçük çocuğa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Emin ellerdesin." dedi.