Başkan Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından hastanede tedavi gören 8 yaşındaki Atlas Çakır hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yapılan canlı bağlantıda konuşamadığı için el sallayarak teşekkürlerini ileten küçük çocuğa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Emin ellerdesin." dedi.
Başkan Erdoğan'dan tedavi gören Atlas'a geçmiş olsun mesajı: Emin ellerdesin
05.09.2020 16:08
- Başkan Erdoğan'dan tedavi gören Atlas'a geçmiş olsun mesajı: Emin ellerdesin
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