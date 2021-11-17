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Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç'a ''Mona Roza'' şiirli veda

Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç'a ''Mona Roza'' şiirli veda
17.11.2021 12:37 - Son Güncelleme: 17.11.2021 12:37
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, sözlerinin başında dün vefat eden Şair Sezai Karakoç'u andı. Erdoğan Sezai Karakoç'un ''Mona Roza'' isimli şiirini kürsüden okuyarak mütefekkiri anıp yad etti. İşte o anlar...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sözlerimin hemen başında dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar, mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Diriliş Yolu davasında kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın başı sağ olsun. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değeri vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum.

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