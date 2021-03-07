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Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine başsağlığı
07.03.2021 12:20
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü, taziyelerini iletti.


İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, İzmir Milletvekili Yıldırım, helikopter kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Başkan Erdoğan, şehidin eşi Fadime Gül'e başsağlığı dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Başkan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.

Şehidin annesi Gül de, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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