Haberler Video Haber Videoları 27 Şubat-5 Mart vaka haritasında İstanbul kırmızıya döndü! İstanbul için kritik gün Salı!

27 Şubat-5 Mart vaka haritasında İstanbul kırmızıya döndü! İstanbul için kritik gün Salı!

27 Şubat-5 Mart vaka haritasında İstanbul kırmızıya döndü! İstanbul için kritik gün Salı!
07.03.2021 12:40
Ana Sayfa 03:57
Türkiye'yi ayağa kaldıran...
Ana Sayfa 07:07
O ilde altın madeni heyecanı!...
Ana Sayfa 05:59
İstanbul'da kayganlaşan yolda...
Ana Sayfa 03:46
Bilim Kurulu üyesinden dikkat...
Ana Sayfa 01:49
Yunanistan'ın SİHA korkusunu...
Ana Sayfa 08:36
Önce ters yönde araç kullandı!...
Ana Sayfa 03:08
İstanbul'da hareketli gece!...
Ana Sayfa 02:56
Bursa'da kayıp alarmı!...
Ana Sayfa 05:16
Helikopter kazasında şehit...
Ana Sayfa 00:12
Kerem Bürsin’den Hande...
Ana Sayfa 02:19
Oyuncu Esra Dermancıoğlu isyan...
Ana Sayfa 04:42
Naci Görür’den İstanbul'un iki...

Türkiye 1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaştı. Söz konusu yeni vaka haritasında İstanbul turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçti. Prof. Dr. Mustafa Çetiner, ''5 binlerden başlayan vaka sayısının 11 binlere ulaştığını görüyoruz. Burada Salı günü başlayan normalleşmenin etkisi olduğunu söyleyemeyiz. 6 gün biraz erken, önümüzdeki Salı'dan itibaren etkisini göreceğiz.'' ifaderini kullandı.


Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ