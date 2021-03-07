27 Şubat-5 Mart vaka haritasında İstanbul kırmızıya döndü! İstanbul için kritik gün Salı!

Türkiye 1 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaştı. Söz konusu yeni vaka haritasında İstanbul turuncu kategoriden kırmızı kategoriye geçti. Prof. Dr. Mustafa Çetiner, ''5 binlerden başlayan vaka sayısının 11 binlere ulaştığını görüyoruz. Burada Salı günü başlayan normalleşmenin etkisi olduğunu söyleyemeyiz. 6 gün biraz erken, önümüzdeki Salı'dan itibaren etkisini göreceğiz.'' ifaderini kullandı.