SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 15:44 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 15:44

Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında başlattığı mitinglere Samsun'dan devam etti. Miting meydanına akın eden vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "21 yılda yatırımda bizimle yarışacak kimse çıkmadı" dedi. CHP'deki koltuk kavgasına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Belediye başkanları, adayları, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHPye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar

SIRADAKİ VİDEO
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: ''Heyelanı kaldırmak için 400 Bin kamyon gerekli''
15.02.2024Perşembe
Marmara Denizi'nde batan geminin son görüntüsü | Video
15.02.2024Perşembe
"Murat Kurum'dan Meydan Vizyonu: İstanbul ve Esenyurt Yeniden Şekillenecek"
15.02.2024Perşembe
Erzincan İliç altın madenindeki toprak kaymasından yeni görüntü! İşçinin feryadı yürekleri dağladı: Ya rabbi!
15.02.2024Perşembe
Gürsel Tekin istifa nedenini açıkladı! Canlı yayında haykırdı: "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim"
15.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
EYT’liler dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı! 01:19
EYT'liler Dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı!
15.02.2024Perşembe
Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var 00:55
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
15.02.2024Perşembe
🔴 15 Şubat 2024 Müge Anlı 🕵️ ATV CANLI YAYIN son bölüm izle 📺 00:36
🔴 15 Şubat 2024 Müge Anlı 🕵️ (ATV CANLI YAYIN) son bölüm izle 📺
15.02.2024Perşembe
Marmara Denizi’nde alarm! Gemi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı 01:51
Marmara'da gemi battı!
15.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA