Başkan Erdoğan'dan kriz tellallarına net mesaj: Başaramayacaksınız

21.09.2020 20:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye’yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha diyoruz ki başaramayacaksınız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kesintisiz kriz oyunlarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha diyoruz ki başaramayacaksınız" dedi.