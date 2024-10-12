PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi
Haberler Haber Videoları

Başkan Erdoğan'dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 13:24 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 13:24

Türkiye günlerdir Köfteci Yusuf ürünlerinde çıkan domuz eti kullanımı ile ilgili skandalı konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde söz konusu firmanın 2 şubesinde domuz eti kullanıldığı görüldü. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise iddiaları reddetti. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan da gazetecilere önemli bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Ordu Fatsa'da feci kaza! Yaya geçidinde yürüyen 3 çocuk annesi kadına araba çarptı: 1 ölü
12.10.2024Cumartesi
SAVCIYA TEHDİT VİDEOSU: Mustafa Kemal Zengin'in savcıyı makamında ölümle tehdit ettiği anlar kamerada!
11.10.2024Cuma
Manisa Son Dakika Kaza: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü! | Trafik kazası haberleri
11.10.2024Cuma
Diyarbakır Son Dakika Kaza: Hani - Dicle yolunda feci kaza: 3 ölü 2 yaralı | Trafik kazası haberleri
11.10.2024Cuma
CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ PKK'ya terör örgütü diyemedi!
11.10.2024Cuma
Bunlar da Var
Diyarbakır Son Dakika Kaza: Hani - Dicle yolunda feci kaza: 3 ölü 2 yaralı | Trafik kazası haberleri 00:44
Hani - Dicle yolunda feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
11.10.2024Cuma
Arda Güler’den muhteşem çalım: İşte o anlar 00:04
Arda Güler'den muhteşem çalım
12.10.2024Cumartesi
Şişli’de kadın cinayeti: Cani koca eşini silahla öldürüp kaçtı! 00:41
Şişli'de kadın cinayeti: Eşini silahla öldürüp kaçtı!
11.10.2024Cuma
SAVCIYA TEHDİT VİDEOSU: Mustafa Kemal Zengin’in savcıyı makamında ölümle tehdit ettiği anlar kamerada! 01:06
Hastane çetesi savcıyı makamında ölümle tehdit etti! O anlar kamerada!
11.10.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA