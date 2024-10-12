Başkan Erdoğan'dan Köfteci Yusuf değerlendirmesi

Türkiye günlerdir Köfteci Yusuf ürünlerinde çıkan domuz eti kullanımı ile ilgili skandalı konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde söz konusu firmanın 2 şubesinde domuz eti kullanıldığı görüldü. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise iddiaları reddetti. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan da gazetecilere önemli bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus." dedi.