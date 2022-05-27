Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası!

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası!

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası!
27.05.2022 16:12

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:24
"Musilaj Operasyonu"nda flaş...
Haber 01:01
Beyazıt'taki silahlı çatışmada...
Haber 04:04
Selvi Yassıada'da...
Haber 01:34
Şişli'de dehşet evi! 3 kişi...
Haber 07:13
Güvenlik kamera görüntüsü...
Haber 21:03
Suriye harekatı hangi...
Haber 01:16
Freni boşalan EGO otobüsü...
Haber 01:11
Kaos simsarı sahnede!
Haber 05:29
Avuç avuç topladı! Tedirgin...
Haber 02:25
Milyonlara memur zammı
Haber 00:43
FETÖ'nün hücrelerine baskın!
Haber 04:31
Akılalmaz olay! Çatıya çıkan...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisini asılsız iddialarla hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Haber Videoları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız iddialarına karşı harekete geçildi.

1 MİLYON TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'I VE AİLESİNİ HEDEF ALDI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısında FETÖ ağızlı iftira kampanyası yürüterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

Mesnetsiz iddialarını aynı günün akşamında Twitter üzerinden yayınladığı video ile ürdüren Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürterek TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı'na para kaçırıldığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe tepkiler gelirken vakıflar yaptıkları açıklamalar ile Kılılçdaroğlu'nu yalanladı.

SON DAKİKA