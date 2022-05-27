CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik asılsız iddialarına karşı harekete geçildi.

1 MİLYON TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'I VE AİLESİNİ HEDEF ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta CHP grup toplantısında FETÖ ağızlı iftira kampanyası yürüterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı.

Mesnetsiz iddialarını aynı günün akşamında Twitter üzerinden yayınladığı video ile ürdüren Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, "Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak" yalanını köpürterek TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı'na para kaçırıldığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe tepkiler gelirken vakıflar yaptıkları açıklamalar ile Kılılçdaroğlu'nu yalanladı.