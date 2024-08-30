Başkan Erdoğan'dan Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde "FETÖ'cü hainleri ve vesayet heveslilerini başarılarımızla rahatsız etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Filistin'e sırtını dönmeyeceğini söyleyen Erdoğan,"İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir. Gazi, niçin Bingazi'deydi, oraya niye gitmişti, mücadele etmişti? İşte bu vatan aşkı ile bu ruhun adımıydı" dedi. Erdoğan teğmenlere "Kılıcınız keskin, basiretiniz kavi, yolunuz açık olsun" sözleriyle başarı temennisinde bulundu.