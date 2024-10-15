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Başkan Erdoğan'dan "İsrail'e devlet diyemem" çıkışı: Ülkemize uzanan tehdidi görüyoruz

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 15:23 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 15:23

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Filistin'in Geleceği Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in 76 yıldır zulüm işlediğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, İsrail'e devlet demenin yanlış olacağını belirtti. Geçtiğimiz gün "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" uyarısını yapan Başkan Erdoğan bu kez, "Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu, kimi şahsiyetler varsa da, biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz." ifadeleriyle uyarısını yineledi.

Başkan Erdoğandan İsraile devlet diyemem çıkışı: Ülkemize uzanan tehdidi görüyoruz
Başkan Erdoğan'dan "İsrail'e devlet diyemem" çıkışı: Ülkemize uzanan tehdidi görüyoruz

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