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Başkan Erdoğan'dan İSİPAB 16'ncı Konferansı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan İSİPAB 16'ncı Konferansı'nda önemli açıklamalar
10.12.2021 11:34

OTOMATİK OYNAT

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen İSİPAB 16'ncı Konferansı'nın toplantısına katıldı. İslam dünyasına seslenen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Filistin davası İslam aleminin tümünün ortak davasıdır. Kudüs'e sahip çıkmak hakka, hukuka, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır. Filistin davası gündemimizin en üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Tek taraflı uygulamalar günden güne artıyor. Filistinli kardeşlerimizin sokak ortasında infaz edildiğini masum Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını sıklaştığını görüyoruz. Aynı şekilde Gazze'ye yönelik haksız, hukuksuz ve vicdansız abluka da devam ediyor. Filistin'i nefessiz bırakarak haklı davasından vazgeçirmeye çalışan bu politikalar Filistinli kardeşlerimizin şanlı direnişi sayesinde hamdolsun hedefine ulaşamamıştır." ifadelerine yer verdi.

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