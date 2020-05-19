Başkan Erdoğan’dan Ilısu Barajı açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katıldı. Erdoğan’ın törende katılımcılara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle iştirakı ile gerçekleşti. Törende katılımcılar, ilk üretimin başlaması için hep birlikte butona bastı.
ERDOĞAN'DAN SOSYAL MESAFE UYARISI
Başkan Erdoğan, butona basmak üzere alana gelen katılımcılara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Erdoğan, "Şöyle fiziki mesafeye dikkat ederek. Böyle kol kola, dirsek dirseğe yok. Sosyal mesafe yapalım. Çok yakınız. Maskeyi olmayanlara maske verelim" uyarısında bulundu.
ÖNCE TEDBİRİ KENDİMİZ ALALIM
Erdoğan, "Önce tedbiri biz alalım ki milletimizden de tedbir isteyelim" dedi.