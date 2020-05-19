Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) 6 türbinden ilki bugün devreye alınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği ilk türbinin hizmete alınma törenine; Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez de katılacak. Pakdemirli, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve temeli Başkan Erdoğan tarafından atılan Ilısu Barajı ve HES'te elektrik üretiminin başlayacağını müjdeledi. Baraj tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar lira katkı sunacak.
EKONOMİYE 2.5 MİLYARLIK KATKI
Ilısu Barajı'nda ilk türbin bugün devreye alınıyor.
BARIŞ ŞİMŞEK
EKONOMİYE 2.5 MİLYARLIK KATKI
Ilısu Barajı'nda ilk türbin bugün devreye alınıyor.
BARIŞ ŞİMŞEK