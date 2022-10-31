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Başkan Erdoğan'dan İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar
31.10.2022 15:30

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sapkınlıklara tepki göstererek "Müslümanları yedirmeyiz. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de bu sıkıntıları yaşamamız muhtemeldir. Önümüzdeki haftalarda sunacağımız anayasa değişikliği teklifimiz bu yönde atılacak önemli bir adımdır." dedi. Öte yandan FETÖ, DEAŞ ve Boko Haram gibi dini kullanan terör örgütlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram ister FETÖ olsun bu örgütlerin tamamı dinimizi emellerine alet eden sapkın yapılardır" şeklinde konuştu.

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